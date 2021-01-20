Тепер українцям "вдарять по кишені" навіть омлет та яєчня. За останні кілька місяців яйця на українських прилавках подорожчали майже на половину. Якщо раніше 10 столових яєць першого ґатунку можна було придбати в середньому за 25 – 27 гривень, то нині потрібно заплатити не менше 36 гривень.

Фахівці запевнили, що ціна і надалі зростатиме. Про причини – у матеріалі 24 каналу.

Варто знати Уряд затвердив нову ціну на газ для населення до кінця карантину

Причина збільшення ціни на курячі яйця

Однією з основних причин є подорожчання зернових, тобто корму для птиці, що складає 60 – 70% від собівартості продукту.

Виробникам довелось підвищити ціну на свою продукцію для того, щоб зберегти хоч мінімальну рентабельність свого виробництва,

– пояснила експертка з птахівництва Асоціації тваринників України Ірина Бойко.

"У 2021 році вже середня вартість на птахофабриках – 22 гривні. Вони відповідно реалізують свою продукцію дистриб'юторам на рівні 32 гривень, а потім ми вже бачимо на полицях середню ціну – 35 гривень і вище", – зауважила Бойко.

Коли знизиться ціна

Зернові значно виросли в ціні через неврожай, який виник через посуху в Україні. Проте в інших країнах світу ситуація не краща. Саме тому не варто очікувати, що яйця подешевшають. Така ситуація триватиме щонайменше до весни.

Генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Роман Сластьон назвав фактори, які можуть вплинути на зниження ціни:

сезонний фактор – у березні починають продавати яйця від особистих селянських господарств;

новий врожай – його очікують лише в липні, це ранні зернові.

Зверніть увагу Підтримали виноробів: уряд значно підвищив ціни на ігристе вино

На підприємствах мало курей

Не зважаючи на неврожай, значна частина зернових йде на експорт, а це створює додатковий дефіцит на внутрішньому ринку. Зокрема, це впливає на вартість продукції. До того ж за 2020 рік зменшилась і кількість курей на великих підприємствах.

Аналітики зафіксували, що на кінець 2020 року відбулось скорочення приблизно 3% всього поголів'я птиці в Україні. Відповідно, відбувається і скорочення пропозиції на ринку продукту,

– зазначила Ірина Бойко.

Враховуючи всі фактори, курячі яйця у січні – лютому можуть ще подорожчати приблизно на 10%. Тобто, 10 столових яєць першого ґатунку коштуватиме вже приблизно 40 гривень.