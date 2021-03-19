Він залучений в афери, – Волкер про санкції США проти Коломойського

США ввели санкції проти Ігоря Коломойського. Курт Волкер нагадав, що бізнесмен причетний до масового розкрадання грошей "Приватбанку", через що постраждали насамперед українські платники податків.

Що каже Волкер про санкції проти Коломойського

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України, коментуючи санкції проти Коломойського, зауважив, що Вашингтон ніколи не будує свою міжнародну політику на ставленні до особистостей окремих людей. Натомість будує свої відносини на правильних політичних виборах, підтримці правильних кроків і результатів.

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Щодо Коломойського ми маємо ситуацію з масовими розкраданнями у "Приватбанку" в той час, коли він цим банком володів, і від яких постраждали насамперед українські платники податків. Він також залучений в афери, які сьогодні розслідують у США,

– заявив Волкер.

Він зазначив, що йдеться про можливе відмивання грошей і шахрайство.

"Саме вони стали предметом судового розгляду, тому дії, вжиті Держдепартаментом США, засновані на цих процесах і ніяк не пов'язані зі ставленням до представників української влади", – каже дипломат.

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На думку Волкера, Україні важливо змінюватись у напрямі здорової конкуренції фінансових еліт, коли їхня влада і вплив на країну обмежені працюючим законом.

Це в інтересах і держави, українського громадянського суспільства, і, як не дивно, самих олігархів, якщо вони все-таки зацікавлені у власному гідному майбутньому,

– зауважив дипломат.

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