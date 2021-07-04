Курортний Бердянськ накрив потужний буревій: моторошні відео
4 липня 2021 , 19:24Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ТРУХА Харьков"
На півдні Запорізької області 4 липня суттєво погіршилася погода. Потужний буревій розгулявся у курортному містечку Бердянськ.
Моторошні відео негоди з узбережжя Азовського моря оприлюднили у мережі.
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Буревій у Бердянську
На кадрах видно грозу та шквальний вітер, який ледь не вириває дерева із землі.
- У цей час на морі розпочався справжній шторм.
Ось таке робиться. Жах!
– прокоментувала негоду авторка відео.
Негода в Україні: коротко
- Днями Львів накрили дві потужні зливи. Вулиці стали ріками, авто плавали дорогами.
- Пронеслися грози й Буковиною. Вітер повиривав дерева, зривав дахи та побив шибки.
- Негода наробила лиха також у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
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