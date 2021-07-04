Моторошні відео негоди з узбережжя Азовського моря оприлюднили у мережі.

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Буревій у Бердянську

На кадрах видно грозу та шквальний вітер, який ледь не вириває дерева із землі.

У цей час на морі розпочався справжній шторм.

Ось таке робиться. Жах!

– прокоментувала негоду авторка відео.

Негода в Україні: коротко

Днями Львів накрили дві потужні зливи. Вулиці стали ріками, авто плавали дорогами.

Пронеслися грози й Буковиною. Вітер повиривав дерева, зривав дахи та побив шибки.

Негода наробила лиха також у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До теми Негода не йде геть: в Україні – шквали, грози і град