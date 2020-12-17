З 18 грудня популярний острів і курорт Тенеріфе закриє свої кордони для туристів. Також введуть комендантську годину.

Відповідні заходи запровадити для того, щоб зменшити інтенсивність поширення вірусу COVID-19. Про це заявив глава уряду Канарських островів Анхель Віктор Торрес, повідомляє The Telegraph.

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Як покинуть острів туристи, які наразі там перебувають – поки невідомо. Також і немає офіційної інформації про те, чи буде їм дозволено вирушити додому у ті заплановані дні їхніх перельотів. Представник британської авіакомпанії Jet2 повідомили, що туристи все ще можуть вирушити на Тенеріфе.

Комендантська година і заборона масових заходів

Новорічні святкування на курорті, швидше за все, скасують. Туристам, які залишилися там під час закриття кордонів, радять оперативно зв'язатися зі своїм туроператором або авіакомпанією для отримання додаткової інформації.

Також відомо, що найближчі 15 днів на Тенеріфе діятимуть жорсткіші обмеження:

комендантська година з 22:00;

обслуговування в барах і ресторанах тільки на виніс;

заборона масових заходів.

Зазначимо! Минулого тижня кількість випадків захворювання упродовж 7 днів на Тенеріфе зросла до показника 96,1 на 100 тисяч осіб. Це найвищий показник на Канарських островах, де середній показник становить 52,2 на 100 тисяч осіб.

Що відомо про острів Тенеріфе: коротко