Кураторами у групах "смерті" є діти, – кіберполіція
Останнім часом в Україні активізувалися так звані групи "смерті". За даними кіберполіції, кураторами таких груп є діти віком 13 – 15 років.
Джерело:Право на владу на "1+1"
В Україні підлітків до самогубства закликають їхні однолітки. Про це заявив головний інспектор департаменту кіберполіції Роман Сочка.
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Що відомо про кураторів груп "смерті"
Кіберполіція затримала 2 кураторів суїцидальних груп – у Києві та Кривому Розі.
Це діти, які не мають авторитету серед близьких і друзів. Не мають уваги від батьків,
– розповів Сочка.
За його словами, у затриманих дітей є психологічні розлади. Наразі підлітки проходять примусове медичне лікування.
Так, неповнолітня кураторка з Кривого Рогу заявила, що створила сторінку, аби набрати підписників і продати її.
Сочка розповів, що дівчина казала дітям робити собі порізи та шукати підлітків, у яких є проблеми з батьками. "Казала, що дійшовши до останнього завдання, вони вивільняться від земних страждань".
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За даними кіберполіції, ніхто з неповнолітніх кураторів не довів дітей до самогубства.
Інспектор наголосив, що участь дітей у групах "смерті" зумовлена відсутністю батьківської уваги.
Останні випадки самогубства серед підлітків
- 4 березня в Одесі 18-річний хлопець піднявся на 15 поверх будинку і вистрибнув із загального балкона.
- 9 березня у Києві 14-річна дівчина вистрибнула з вікна 8-го поверху сусіднього будинку. Перед тим вона подзвонила мамі і сказала, що йде додому.
- Останнім часом українські підлітки масово отруюються таблетками. Нещодавно у Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток протизапального препарату. Постраждалу відвезли у лікарню, на щастя, її життю нічого не загрожує.
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