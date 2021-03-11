Останнім часом в Україні активізувалися так звані групи "смерті". За даними кіберполіції, кураторами таких груп є діти віком 13 – 15 років.

В Україні підлітків до самогубства закликають їхні однолітки. Про це заявив головний інспектор департаменту кіберполіції Роман Сочка.

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Що відомо про кураторів груп "смерті"

Кіберполіція затримала 2 кураторів суїцидальних груп – у Києві та Кривому Розі.

Це діти, які не мають авторитету серед близьких і друзів. Не мають уваги від батьків,

– розповів Сочка.

За його словами, у затриманих дітей є психологічні розлади. Наразі підлітки проходять примусове медичне лікування.

Так, неповнолітня кураторка з Кривого Рогу заявила, що створила сторінку, аби набрати підписників і продати її.

Сочка розповів, що дівчина казала дітям робити собі порізи та шукати підлітків, у яких є проблеми з батьками. "Казала, що дійшовши до останнього завдання, вони вивільняться від земних страждань".

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За даними кіберполіції, ніхто з неповнолітніх кураторів не довів дітей до самогубства.

Інспектор наголосив, що участь дітей у групах "смерті" зумовлена відсутністю батьківської уваги.

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