Міністерство інфраструктури України безпосередньо не закуповуватиме пасажирські вагони для Укрзалізниці. Задля цього буде здійснено прозорий конкурс для виробників.

У відповідному випадку потрібна нормальна конкуренція, аби виробники мали мотивацію надавати найкращу якість за найнижчою ціною. Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Міністр розповів, що в Україні є 2 відповідних виробники вагонів, зокрема одним з них є Крюківський вагонобудівний завод, другим – Харківський.

Проте, за словами Владислава Криклія, Харківський вагонобудівний завод більше спеціалізувався на капітальних ремонтах і плацкартах, ніж на купе та СВ. Тому у відповідній ситуації у Крюківського – більше напрацювань.

Комфорт пасажирських вагонів

Також міністр інфраструктури наголосив на важливості того, аби вагони були сучасними та комфортними. Він розповів, що нещодавно Укрзалізниця проводила відкрите тестування, яке стосувалося того, що б люди хотіли побачити в оновлених вагонах.

Водночас Владислав Криклій вважає, що держава дійсно має фінансувати пасажирський блок, але краще буде розглядати саме рухомий склад та оновлення колії.

"Що стосується саме компенсації покриття, то це краще робити на місцевих рівнях", – сказав міністр інфраструктури України.

Зверніть увагу! У бюджеті на 2021 рік на інфраструктуру передбачили велику суму. На оновлення пасажирських вагонів та розвиток залізниці виділили 4,5 мільярда гривень.