Куля зачепила спинний мозок: який стан пораненого під час стрілянини в Харкові

У Харкові внаслідок стрілянини 30 червня постраждав 31-річний Артем Мошенський. Куля потрапили в шию та пробила хребет – чоловіка прооперували.

Його стан тяжкий. Про це у коментарі журналістам розповів його соратник – один з лідерів "Нацкорпусу" Максим Жорін.

Читайте більше У Харкові підстрелили керівника охоронної агенції Мошенського

"Протягом тижня зможемо зрозуміти, чи виживе", – соратник

Жорін каже, що одна з куль потрапила в шию та пробила хребет.

Куля зачепила спинний мозок, тому зараз лікарі не беруться прогнозувати до кінця, які можуть бути наслідки поранення. Все, що вони можуть сказати, що протягом тижня зможемо зрозуміти, чи виживе,

– сказав Жорін.

Він додав, що куля розкололась на кілька частин. Тож першу операцію зробили, щоб стабілізувати, а далі пораненого передали нейрохірургам, які діставатимуть кулю.

"Артем не рухається, не відчуває тіла, може частково говорити, чує", – сказав представник "Нацкорпусу".

Він також підтвердив, що Мошенський – один із засновників охоронної фірми "Корпус". Пояснив, що поранений не був в партії ""Нацкорпусу", проте він "дуже довго займався розвитком спортивного напрямку, але останнім часом не лише ним, – також соціальними, політичними проєктами".

Стрілянина в Харкові: коротко