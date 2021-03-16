За останні 7 років Україна програла битву за молодь і тому ми зараз бачимо підлітків-блогерів, які обирають Росію і вважають українську мову "сільською", тренди забиті російськими Тік-Токерами, а Моргенштерн, який в інтерв'ю Дудю каже "Путін красавчік", чудово продається і збере повні Палаци спорту, якщо СБУ пропустить (надіюсь ні!).

Ментальність, мова, Росія, Український Культурний Фонд

Людину, в масштабному, а не індивідуальному розумінні може змінити тільки середовище, освіта та чітке виконання закону.

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Про нашу освіту та судову систему ми все знаємо і тільки воля верхівки може на це вплинути, тому повернемось до середовища.

Сьогодні середовище підлітків формує 5 головних інструментів

1) Сім'я. В більшості випадків малоосвічені батьки, які ностальгують по совку, або "братських" 90-х під "Голубой огонек" дотепер виховують дітей на сформованій радянській ментальності.

2) Ютуб. Всі тренди забиті російськими шоу, зірками та блогерами.

3) Інстаграм. Всі топові блогери (за кількістю підписників) з Росії та більшість підлітків мріє бути схожим на якогось Даню Мілохіна чи Моргенштерна.

4) Тік-Ток. Та сама історія, що й з інстаграмом.

5) Apple Music – парадокс, що плейлисти для українського слухача формуються редакторами з російським громадянством.

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Колись читав, психологи кажуть, що основні алгоритми та світогляд людини формуються до 21, в кращому випадку до 28 років і тільки менше 1% можуть змінюватись протягом всього життя. Власний досвід мені підтверджує дану теорію. Тобто працювати з людьми старшими за цей вік немає сенсу, вони вже як полюбили Лободу-Лазарева-Кіркорова, то це до кінця життя.

Державі, в першу чергу, треба боротись за мозок молоді віком до 18! В країні мало своїх популярних героїв, які б формували якісне, модне українське середовище!

Щоб тренди Ютубу, Тік-Току та Інстаграму були забиті стильним українським продуктом, треба тільки допомога держави, в іншому випадку ми не можемо конкурувати з економікою російського медіаринку! Там в 4 рази більше споживачів, тому й в 4 рази більше переглядів, стрімів, концертів, суми контрактів.

Створювати новий орган не потрібно, я знаю що в нас є Український Культурний фонд, там можна подати свій проєкт і отримати допомогу. Я почитав список реалізованих проєктів і жодного з них я не бачив в трендах будь-якої з соціальних мереж, крім буквально парочки по типу "Звуки Чорнобиля"! Я не хочу сказати, що УКФ реалізовує масово непопулярні речі: виставки, створення 3D турів по музеях і т.д., але країні потрібні швидкі зміни середовища, яке живе в соціальних мережах! Щоб це відбулось, треба, щоб на базі УКФ створили штат, який буде відстежувати музикантів, блогерів, режисерів і т.д. і пропонувати їм державну допомогу. У нас дуже багато талановитих людей, але після гучного вибуху, багато проєктів з часом закриваються, або не можуть перейти на наступний рівень через брак коштів, тому що конкуренти з Росії просто витісняють якістю та систематичністю!

Конкретні кроки які пришвидшать зміни

1) Створення освітніх програм із залученням західних спеціалістів. Наприклад: вважаю діяльність Держкіно повним провалом! Як можна було давати 10-20-40 мільйонів дилетантам, більшість з яких до цього нічого толкового не створили?! Кошти мають видаватись, або людям які вже мають досвід, реальний результат та ім'я, або тим хто пройшли новостворений курс навчання по кожному з напрямків! Інакше просто згорають наші з Вами гроші платників податку!

2) Створення якісного україномовного дитячого контенту та мультиплікації на Ютуб. Я, як батько який вирішив виховувати свою доньку українською, зіштовхнувся з серйозною проблемою, на Ютубі дуже мало україномовних дитячих каналів. Тобто, наші діти з ясел дивляться "Машу и Медведи", "Фиксики", "Мимимишки". І, на жаль, діти на майданчиках говорять переважно російською. Круто, що хоч цікавих україномовних книжок вистачає, але їсть моя Мія тільки під мультики.

3) Створення своїх сучасних героїв. Нам потрібні нові герої рівня Вакарчука. Абсолютно всі існуючі музиканти Hardkiss, Onuka, "Один в каное", Христина Соловій, "Бумбокс", "Без Обмежень", "Антитіла", Тарабарова, Артем Півоваров, Альона Альона, Аліна Паш, Jerry Heil і т.д. мають отримувати допомогу держави, тому що жоден з цього списку не може систематично створювати якісний контент і витісняти російських зірок з українських трендів! На своєму досвіді скажу, що з величезними потугами я можу створювати лише 2 високоякісних кліпа в рік, а треба, щоб кожен музикант видавав мінімум по 4-6! Українські топові музиканти мають, по перше мати достатньо грошей на створення творчості, а по друге бути матеріально забезпеченими, бо молодь дивиться на автомобілі, будинки, годинники та мріє про таке ж життя і поки наша молодь мріє про життя як у російських зірок! Тобто держава має закривати частину виробництва контенту, щоб музиканти жили не заради того, щоб зняти кліп!

4) Підтримка україномовних блогерів. Така ж ситуація як і з музикантами. Російськомовний ринок дуже манить, тому держава має допомагати. Перелік достойних дуже великий, але багатьом треба фінансовий поштовх!

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Гроші є, гроші виділяються, але зміни в суспільстві мінімальні! Переконаний, що 200 мільйонів гривень на рік по цим напрямкам змінили б культуру та ментальність нашої країни за 5-10 років!

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