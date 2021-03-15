Кулеба звернувся до Офісу генпрокурора через "роман" 8-річної моделі із 13-річним блогером

Микола Кулеба вже звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та МВС через стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая. Свої стосунки пара розсекретила в інстаграмі.

Маханець розповіла, що вони з Паєм "почали зустрічатися".

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На своїх сторінках у соцмережах "пара" ділиться своїми романтичними буднями: походами у кіно, побаченнями, зустрічами з друзями.

У дописі за 13 березня Маханець заявила про участь у новому челенджі. Вони з Паєм скували себе одним ланцюгом і так провели 24 години.

Вночі ми спали 2 години і зараз вже виключаємось,

– зізналася 8 річна модель.

Реакція Кулеби

На своїй сторінці у фейсбуці Тетяна Лупова 14 березня поділилася світлинами юної "пари". Жінка зауважила, що "здається, тут є справа для ювенальної поліції".

У коментарях до допису дитячий омбудсмен Микола Кулеба повідомив, що вже відреагував на інцидент.

"Ще вчора (13 березня – 24 канал) з цього приводу звернувся до Генеральної прокуратури, МВС та Кіберполіції", – зауважив Кулеба.

У Мілани Маханець наразі 485 тисяч підписників в інстаграмі, у Пая – понад 33 тисячі.