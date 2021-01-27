Кулеба зустрівся з очільником МЗС Угорщини: про що вдалося домовитися

В Україну з офіційним візитом 27 січня прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Очільники МЗС України та Угорщини домовилися налагоджувати відносини між країнами.

Джерело: 24 канал

Кулеба заявив, що Сіярто висловив готовність відновити конструктивний діалог на тлі загострення стосунків між країнами наприкінці 2020 року.

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Кулеба та Сіярто домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання україно-угорської робочої групи з питань освіти, а також проведуть онлайн бізнес-форум між підприємцями України та Угорщини.

Кулеба зауважив, що Угорщина вчергове підкреслила, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, а також наш вступ до ЄС. Водночас Україна подякувала Угорщині та особисто Петеру Сіярту за сприяння отримання вакцини проти COVID-19 Україні.

Сьогодні ми говорили як партнери та друзі, які хочуть розв'язувати проблеми, а не створювати нові,

– сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що розмова з Сіярто була конструктивною та предметною. На думку Кулеби, ж лише одна перешкода для розвитку українсько-угорських відносин – це підозри та емоції.

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Сіярто переконаний, що сьогоднішня зустріч зможе зупинити погіршення відносин між Україною та Угорщиною. Він додав, що угорці на Закарпатті можуть об'єднати країни.

Ми завжди підтримували вашу інтеграцію та суверенітет. І тому всі звинувачення, які пов'язані із сепаратизмом, не мають жодного сенсу,

– підкреслив угорський міністр закордонних справ.

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