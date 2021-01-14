Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Києві зустрінеться зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Очікується, що під час переговорів сторонам вдасться владнати кризу в україно-угорських відносинах.

Приїзд міністра Угорщини в Київ очікується до кінця січня. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію від Кулеби.

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Що відомо про приїзд угорського урядовця

Переговори ініціювала Угорщина, однак запрошення на зустріч у Києві надійшло саме від української сторони.

Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги,

– сказав Кулеба.

Водночас за інформацією інших джерел, візит глави МЗС Угорщини відбудеться вже після зміни влади в США. При цьому відбудеться не офіційне засідання міжурядової комісії, а персональний візит угорського міністра.

Що ускладнило стосунки між державами