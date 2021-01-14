Їде миритися: Кулеба зустрінеться з главою МЗС Угорщини, щоб владнати кризу у відносинах
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Києві зустрінеться зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Очікується, що під час переговорів сторонам вдасться владнати кризу в україно-угорських відносинах.
Приїзд міністра Угорщини в Київ очікується до кінця січня. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію від Кулеби.
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Що відомо про приїзд угорського урядовця
Переговори ініціювала Угорщина, однак запрошення на зустріч у Києві надійшло саме від української сторони.
Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги,
– сказав Кулеба.
Водночас за інформацією інших джерел, візит глави МЗС Угорщини відбудеться вже після зміни влади в США. При цьому відбудеться не офіційне засідання міжурядової комісії, а персональний візит угорського міністра.
Що ускладнило стосунки між державами
- Під час місцевих виборів 2020 року угорська влада закликала українців на Закарпатті підтримати "Партію угорців України".
- Українська сторона розцінила це як втручання у вибори.
- Через агітацію Україна заборонила в'їзд 2 високопосадовцям з Угорщини.
- Депутати Сюртівської ОТГ 21 листопада після складання присяги виконали гімн Угорщини. За інцидент взялись у Службі безпеки.
- 30 листопада в СБУ провела обшуки у приміщенні одного з благодійних фондів. Деякі його учасники начебто відкрито підтримують створення так званої закарпатської автономії.
- В МЗС Угорщини викликали посла України Любов Непоп, а в МЗС України – угорського посла Іштвана Ійдярто.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звернувся до ОБСЄ з проханням надіслати спецмісію на Закарпаття.
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