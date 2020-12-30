Кулеба заявив, що Україна має ввести подвійне громадянство, але тільки не з Росією
Дмитро Кулеба, що подвійне громадянство в Україні є необхідним, адже це дозволить зберегти зв'язок з мільйонами українців, які почали нове життя за кордоном. Водночас міністр закордонних справ виключив можливість мати подвійне громадянство з країною-агресором.
Питання подвійного громадянства – це питання збереження української ідентичності. Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "ТСН".
Важливо Реальні шанси є, – Кулеба про подвійне громадянство в Україні
Міністр закордонних справ пояснив, що подвійне громадянство допоможе зберегти зв'язок з українцями, які виїхали за кордон.
Якщо ми вже не можемо утримати їх географічно в Україні, давайте тоді утримаємо їх ментально, і юридично в нашому українському просторі. Безумовно, мова не може йти ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема,
– підкреслив Кулеба.
Глава МЗС додав, що для отримання подвійного громадянства повинні бути серйозні фільтри, щоб унеможливити маніпуляції.
На думку Дмитра Кулеби, дозволяти два паспорти не варто у таких випадках:
- подвійне громадянство не припустиме для держслужбовців та представників влади;
- не можна одночасно з українським мати паспорт громадянина Росії.
Подвійне громадянство в Україні: головне
- Наразі в Україні заборонено подвійне громадянство. Тобто, якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
- Однак позбавити громадянства може лише Президент України. Тобто автоматично при отриманні паспорта іншої держави паспорт України не анульовується.
- Подвійні паспорти розповсюджені у населених пунктах на кордоні з Угорщиною, а також на окупованій території Донбасу.
- Раніше спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що введення подвійного громадянства можливе, однак для цього потрібно додатково вивчити та підготувати законодавчі норми для захисту національних інтересів.
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