Дмитро Кулеба, що подвійне громадянство в Україні є необхідним, адже це дозволить зберегти зв'язок з мільйонами українців, які почали нове життя за кордоном. Водночас міністр закордонних справ виключив можливість мати подвійне громадянство з країною-агресором.

Питання подвійного громадянства – це питання збереження української ідентичності. Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "ТСН".

Важливо Реальні шанси є, – Кулеба про подвійне громадянство в Україні

Міністр закордонних справ пояснив, що подвійне громадянство допоможе зберегти зв'язок з українцями, які виїхали за кордон.

Якщо ми вже не можемо утримати їх географічно в Україні, давайте тоді утримаємо їх ментально, і юридично в нашому українському просторі. Безумовно, мова не може йти ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором. Це табу. Це закрита тема,

– підкреслив Кулеба.

Глава МЗС додав, що для отримання подвійного громадянства повинні бути серйозні фільтри, щоб унеможливити маніпуляції.

На думку Дмитра Кулеби, дозволяти два паспорти не варто у таких випадках:

подвійне громадянство не припустиме для держслужбовців та представників влади;

не можна одночасно з українським мати паспорт громадянина Росії.

Подвійне громадянство в Україні: головне