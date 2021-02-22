Відкриття "Кримської платформи" є вірним рішенням, яке підтримують голови європейських держав. Проте Росія не зацікавлена у створенні такої ініціативи. Щоб убезпечити себе, вона намагатиметься зірвати її відкриття.

Очільник відомства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива України про створення "Кримської платформи" викликає нервову реакцію в Росії.

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Про це міністру надходить інформація з різних відкритих та закритих каналів.

Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлені дві задачі. Перша – дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друга – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні,

– розповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що в Росії напевно розуміють потенційну загрозу, яку несе створення такого формату.

Що відомо про Кримську платформу