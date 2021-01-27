Кулеба запевнив, що Сійярто не зможе в Києві диктувати свої умови

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має 27 січня приїхати до України. У МЗС запевнили, що "диктувати свої умови" у Києві ніхто не буде.
Джерело: 24 канал
Україна хоче рухатись вперед у відносинах з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.
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Міністр наголосив, що чекає від Сійярто конкретних дій та настроїв. Зокрема, щодо подальшого руху у двосторонніх відносинах.
Ніхто не повинен думати, що можна приїхати в Київ і диктувати умови,
– додав дипломат.
Угорський міністр прибуде з робочим візитом до України, щоб обговорити проблеми Києва та Будапешта. Також дипломат планує зустрітись з Кулебою.
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