Кулеба запевнив, що Сійярто не зможе в Києві диктувати свої умови

27 січня 2021 , 10:50
Читать новость на русском

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має 27 січня приїхати до України. У МЗС запевнили, що "диктувати свої умови" у Києві ніхто не буде.

Джерело: 24 канал

Україна хоче рухатись вперед у відносинах з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Дешеві провокації, – Кулеба про погрози напередодні візиту Сіярто

Що каже Кулеба

Міністр наголосив, що чекає від Сійярто конкретних дій та настроїв. Зокрема, щодо подальшого руху у двосторонніх відносинах.

Ніхто не повинен думати, що можна приїхати в Київ і диктувати умови,
– додав дипломат.

Що відомо про візит Сійярта

Угорський міністр прибуде з робочим візитом до України, щоб обговорити проблеми Києва та Будапешта. Також дипломат планує зустрітись з Кулебою.

Конфлікт України та Угорщини: коротко

  • Конфлікт розпочався після місцевих виборів в Україні у 2020 році.
  • Тоді Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
  • СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді на Закарпатті через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
  • В МЗС Угорщини досить різко відреагували на це. Сійярто навіть просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ.
  • Згодом дипломат поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.
  • Тоді Кулеба запросив міністра до Києва.

Детальніше Конфлікт України та Угорщини: хронологія та шляхи вирішення