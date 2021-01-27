Кулеба запевнив, що Сійярто не зможе в Києві диктувати свої умови
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має 27 січня приїхати до України. У МЗС запевнили, що "диктувати свої умови" у Києві ніхто не буде.
Джерело: 24 канал
Україна хоче рухатись вперед у відносинах з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.
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Що каже Кулеба
Міністр наголосив, що чекає від Сійярто конкретних дій та настроїв. Зокрема, щодо подальшого руху у двосторонніх відносинах.
Ніхто не повинен думати, що можна приїхати в Київ і диктувати умови,
– додав дипломат.
Що відомо про візит Сійярта
Угорський міністр прибуде з робочим візитом до України, щоб обговорити проблеми Києва та Будапешта. Також дипломат планує зустрітись з Кулебою.
Конфлікт України та Угорщини: коротко
- Конфлікт розпочався після місцевих виборів в Україні у 2020 році.
- Тоді Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
- СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді на Закарпатті через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
- В МЗС Угорщини досить різко відреагували на це. Сійярто навіть просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ.
- Згодом дипломат поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.
- Тоді Кулеба запросив міністра до Києва.
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