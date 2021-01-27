Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має 27 січня приїхати до України. У МЗС запевнили, що "диктувати свої умови" у Києві ніхто не буде.

Джерело: 24 канал

Україна хоче рухатись вперед у відносинах з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що каже Кулеба

Міністр наголосив, що чекає від Сійярто конкретних дій та настроїв. Зокрема, щодо подальшого руху у двосторонніх відносинах.

Ніхто не повинен думати, що можна приїхати в Київ і диктувати умови,

– додав дипломат.

Що відомо про візит Сійярта

Угорський міністр прибуде з робочим візитом до України, щоб обговорити проблеми Києва та Будапешта. Також дипломат планує зустрітись з Кулебою.

Конфлікт України та Угорщини: коротко

Конфлікт розпочався після місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Тоді Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.

СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді на Закарпатті через підозру у загрозі порушення суверенітету України.

В МЗС Угорщини досить різко відреагували на це. Сійярто навіть просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ.

Згодом дипломат поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.

Тоді Кулеба запросив міністра до Києва.

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