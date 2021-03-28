Кулеба закликав засудити агресію Росії проти України після обстрілів під Шумами

Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Очільник МЗС Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти через обстріли під Шумами. Він наголосив, що від рук російських окупантів гинуть українські захисники.
Міністр закордонних справ наголосив, зокрема, що російська агресія проти України затягується.
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"Напередодні російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, загинули 4 українських солдатів", – написав український урядовець.
Я закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити останню ескалацію Росії,
– наголосив Кулеба.
Свій допис посадовець проілюстрував фотографіями загиблих українських захисників. Він коротко розповів про них та висловив співчуття рідним.
Внаслідок загострення під Шумами 2 військовослужбовців отримали осколкові та кульові поранення. Вони у лікарні, стан постраждалих – середній та тяжкий.