Кулеба закликав засудити агресію Росії проти України після обстрілів під Шумами
Очільник МЗС Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти через обстріли під Шумами. Він наголосив, що від рук російських окупантів гинуть українські захисники.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ наголосив, зокрема, що російська агресія проти України затягується.
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"Напередодні російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, загинули 4 українських солдатів", – написав український урядовець.
Я закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити останню ескалацію Росії,
– наголосив Кулеба.
Свій допис посадовець проілюстрував фотографіями загиблих українських захисників. Він коротко розповів про них та висловив співчуття рідним.
Внаслідок загострення під Шумами 2 військовослужбовців отримали осколкові та кульові поранення. Вони у лікарні, стан постраждалих – середній та тяжкий.
Що відомо про загиблих під Шумами
- Сергій Гайченко, 27-річний старший солдат. Родом із села Михайлівка, що на Дніпропетровщині. Військову службу за контрактом розпочав ще у 2015 році.
- Сергій Барнич. 47-річний український військовий з Калуша. У 2020 році його нагородили грамотою Калуського міського голови та медаллю "За гідність та патріотизм".
- Сергій Коваль. 43-річний підполковник, кадровий офіцер, випускник Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту. Мав досвід участі у миротворчих операціях.
- Максим Абрамович. 26-річний старший сержант із села Дубровиці на Рівненщині. Був нагороджений Відзнакою Президента України "Учасник АТО", медаллю "За звитягу та вірність".
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