Україна має бути готовою до відповіді Путіна, – Кулеба про блокування каналів Медведчука
Дмитро Кулеба впевнений, що Росія не залишить без уваги санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Зокрема, блокування телеканалів ZIK, "112 канал" та NewsOne.
Джерело:"Радіо Свобода"
Глава МЗС під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" заявив, що не сумнівається в тому, що відповідь від Путіна прилетить. Водночас він додав, що Україна має бути готовою до будь-яких підступних дій країни-агресора.
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Кулеба вважає, що зараз у Кремля є більш нагальні справи, але вони цього не забудуть і захочуть помститись.
Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби та маємо розуміти, що жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього,
– сказав міністр.
Він зазначив, що не знає, з якої сторони чекати підступу від Росії. Однак Україна працює над тим, щоб усі органи державної влади та суспільство були готові відбити удар, який буде нанесений агресором.
"Я Хочу відзначити й подякувати українському суспільству за його зрілість в питанні цих санкції РНБО. І експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни, я бачу по реакції медіа і в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. Це дуже важливо", – підсумував Кулеба.
Блокування каналів Козака: коротко
- Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 канал", NewsOne заблокували та припинили мовлення на території України.
- Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів. Під час спілкування з топменеджерами президент запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
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