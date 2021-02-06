Дмитро Кулеба впевнений, що Росія не залишить без уваги санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Зокрема, блокування телеканалів ZIK, "112 канал" та NewsOne.

Глава МЗС під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" заявив, що не сумнівається в тому, що відповідь від Путіна прилетить. Водночас він додав, що Україна має бути готовою до будь-яких підступних дій країни-агресора.

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Кулеба вважає, що зараз у Кремля є більш нагальні справи, але вони цього не забудуть і захочуть помститись.

Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби та маємо розуміти, що жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього,

– сказав міністр.

Він зазначив, що не знає, з якої сторони чекати підступу від Росії. Однак Україна працює над тим, щоб усі органи державної влади та суспільство були готові відбити удар, який буде нанесений агресором.

"Я Хочу відзначити й подякувати українському суспільству за його зрілість в питанні цих санкції РНБО. І експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни, я бачу по реакції медіа і в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. Це дуже важливо", – підсумував Кулеба.

Блокування каналів Козака: коротко

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Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу