Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо глави України Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ назвав такі слова Лукашенка недоречними.

Що сказав Кулеба

Очільник МЗС назвав Лукашенка "відомим персонажем, який завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями". Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1.

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По-перше, президента України немає сенсу нічого повчати, тим більше Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і оці всі менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що висловлювання Лукашенка з часом стають все більше відірваними від реальності: "Це можете вважати офіційною реакцією".

Міністр зауважив, що позиція України щодо Білорусі залишається незмінною: "Ми були, є і будемо на боці дружнього нам і дуже близького білоруського народу".

Що Лукашенко говорив про Зеленського