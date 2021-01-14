Дмитро Кулеба відреагував на те, що Європейський суд з прав людини визнав "частково прийнятною" скаргу України щодо порушення прав мешканців Криму Росією. Він назвав це перемогою для України.

Що заявив Кулеба

Такі дії Європейського суду є важливим кроком на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. Про це міністр закордонних справ Кулеба розповів під час брифінгу 14 січня, пише 24 канал.

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Це перемога України. Це важливий крок на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності буде рости,

– підкреслив Кулеба.

Міністр вказав, що юридична сукупність дій України буде підтверджувати правду, яку доносила Україна, і спростовувати дезінформацію Росії.

"Я переконаний, що юридична сукупність дій України, серед яких і процеси, які відбуваються в Міжнародному морському трибуналі, Міжнародному суді ООН і в Міжнародному кримінальному суді, крок за кроком будуть підтверджувати правду. Ту, яку Україна доносила світу з 2014 року, коли почалася російська агресія. Вони будуть спростовувати всю пропаганду і дезінформацію, яку поширювала РФ", – наголосив Кулеба.

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