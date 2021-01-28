ПАРЄ давно зламалась: Кулеба відреагував на рішення щодо повноважень делегації Росії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Парламентської асамблеї Ради Європи щодо підтвердження повноважень російської делегації. Раніше таке оскарження повноважень ініціювала українська сторона.

Джерело: твіттер-сторінка Дмитра Кулеби

Глава МЗС зазначив, що Парламентська асамблея Ради Європи вже давно "зламалася". Він також додав, що "нову так і не принесли".

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Варто зауважити, що на оскарженні повноважень делегації Росії також наполягали Грузія, Естонія, Латвія та Литва.

До нього належать 47 країн. Ще 3 держави перебувають у статусі спостерігачів.

Рішення ПАРЄ: що відомо

Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня 2021 року не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке ініціювала українська сторона.

За підтвердження проголосували 109 делегатів, а проти – 37.

Оскільки резолюція стосувалась повноважень російської делегації, депутати з РФ не могли брати участь у голосуванні.

ПАРЄ – консультаційний орган, який складається з парламентарів усіх держав-членів Ради Європи.Діяльність ПАРЄ полягає у моніторингу зовнішньої та внутрішньої політики європейських країн.