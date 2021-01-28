ПАРЄ давно зламалась: Кулеба відреагував на рішення щодо повноважень делегації Росії

28 січня 2021 , 14:21
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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Парламентської асамблеї Ради Європи щодо підтвердження повноважень російської делегації. Раніше таке оскарження повноважень ініціювала українська сторона.

Джерело: твіттер-сторінка Дмитра Кулеби

Глава МЗС зазначив, що Парламентська асамблея Ради Європи вже давно "зламалася". Він також додав, що "нову так і не принесли".

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Варто зауважити, що на оскарженні повноважень делегації Росії також наполягали Грузія, Естонія, Латвія та Литва.

Довідка. ПАРЄ – консультаційний орган, який складається з парламентарів усіх держав-членів Ради Європи. До нього належать 47 країн. Ще 3 держави перебувають у статусі спостерігачів. Діяльність ПАРЄ полягає у моніторингу зовнішньої та внутрішньої політики європейських країн.

Рішення ПАРЄ: що відомо

  • Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня 2021 року не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке ініціювала українська сторона.
  • За підтвердження проголосували 109 делегатів, а проти – 37.
  • Оскільки резолюція стосувалась повноважень російської делегації, депутати з РФ не могли брати участь у голосуванні.