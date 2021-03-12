Росія має відмовитися від агресивної політики, – Кулеба про продовження санкцій ЄС

Євросоюз 12 березня продовжив на пів року санкції проти Росії через агресію в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення Ради ЄС.

Очільник МЗС наголосив, що Росія повинна відмовитися від агресії стосовно України.

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Дмитро Кулеба також підкреслив, що обмежувальні заходи ЄС повинні діяти до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Вони мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Росія повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави,

– відзначив міністр закордонних справ.

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