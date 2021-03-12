Євросоюз 12 березня продовжив на пів року санкції проти Росії через агресію в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення Ради ЄС.

Очільник МЗС наголосив, що Росія повинна відмовитися від агресії стосовно України.

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Дмитро Кулеба також підкреслив, що обмежувальні заходи ЄС повинні діяти до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Вони мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Росія повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави,

– відзначив міністр закордонних справ.

Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. РФ повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави. https://t.co/6hlGHgPjqF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 12, 2021

ЄС продовжив санкції проти Росії: що відомо