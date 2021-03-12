Росія має відмовитися від агресивної політики, – Кулеба про продовження санкцій ЄС
Євросоюз 12 березня продовжив на пів року санкції проти Росії через агресію в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення Ради ЄС.
Джерело:Твіттер Дмитра Кулеби
Очільник МЗС наголосив, що Росія повинна відмовитися від агресії стосовно України.
До теми Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні
Дмитро Кулеба також підкреслив, що обмежувальні заходи ЄС повинні діяти до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Вони мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Росія повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави,
– відзначив міністр закордонних справ.
ЄС продовжив санкції проти Росії: що відомо
- Рада Європейського Союзу продовжила на пів року санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.
- Персональні обмежувальні заходи діятимуть до 15 вересня 2021 року.
- Санкції вводяться проти 177 осіб та 48 об'єктів господарювання.
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Обмеження передбачають заморожування активів, заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів, обмеження подорожей.
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