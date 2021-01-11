Кулеба відреагував на порівняння штурму Капітолію США з українським Майданом: що сказав політик
Президент Чехії Мілош Земон порівняв заворушення у Капітолії США 6 січня 2021 року з українським Майданом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав таке порівняння далеким від істини.
Що сказав Кулеба
Очільник МЗС заявив, що порівнювати штурм у Капітолії з Майданом те ж саме, що порівнювати Земона з першим президентом Чехії, дисидентом Вацлавом Гавелом. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у твіттері.
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Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного,
– підкреслив міністр.
Що заявляв Земан
Президент Чехії сказав у США відбулось "щось подібне" до подій у Києві. Він додав, що не любить "насильницькі революції", тому Майдан йому "не сподобався".
Земан звинуватив у заворушеннях Дональда Трампа та його відмову визнавати власну поразку на виборах президента.
Хто такий Вацлав ГавелВацлав Гавел був першим президентом Чехії. Він активно критикував комуністичний режим та закликав до створення демократичного суспільства. Політик був одним із найвідоміших дисидентів. Він заснував ініціативу на захист прав громадян "Хартія 77", також захищав права політичних в'язнів.
Крім того, Гавел був драматургом та есеїстом. Його твори забороняла чеська цензура.
Головне про заворушення у США
- 6 січня у США мали оголосити результати президентських виборів.
- Трамп, який ніяк не міг змиритися з поразкою, закликав своїх прихильників виходити на протести та боротися за його перемогу.
- Однак протест вийшов з-під контролю. Мітингувальники увірвалися у Капітолій. Почалися сутички з правоохоронцями.
- Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.
- Переможця виборів змогли оголосити аж 7 січня – новим президентом США стане Джозеф Байден.
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