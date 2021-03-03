Нехай обміняє кілька регіонів Словаччини, – Кулеба відповів на жарт словацького прем'єра

Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович потрапив у скандал через некоректний жарт про російську вакцину та Закарпаття. В українському МЗС вже відреагували на його висловлювання.

2 березня в ефірі одного зі словацьких радіо Матович пожартував, що в обмін на російську вакцину пообіцяв Кремлю українське Закарпаття.

Більше про скандал Закарпаття в обмін на російську вакцину, – прем'єр Словаччини обурливо пожартував

Очільник МЗС України наголосив, що такі некоректні висловлювання словацького прем'єра псують "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твіттері.

Зауважимо, що Словаччина напередодні домовилася про постачання російської вакцини від COVID-19. На це вже відреагували в уряді країни – декілька партій готові вийти з коаліції.

МЗС вимагає вибачень від Матовича

Європейський регулятор досі на схвалив російський препарат "Супутник V". Міжнародні експерти стурбовані тим, що він не пройшов третю стадію випробувань.

Через висловлювання Матовича тимчасового повіреного у справах Словаччини в Україні Матуша Корбу викликали у МЗС. А український посол Юрій Мушка здійснив демарш у словацькому МЗС.

У відомстві наголосили, що такі заяви, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними – незалежно від мотивів, жанру чи контексту.

Особливо образливими звучать такі "жарти" в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Криму, а також частини українського Донбасу,

– підкреслили у МЗС.

Й додали, що недоречні висловлювання Матовича суперечать послідовній позиції Словаччини щодо підтримки суверенітету України. Через це МЗС України вимагає офіційних вибачень від політика.