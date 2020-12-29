Дмитро Кулеба захистив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову, яка є основною претенденткою на посаду посла України в США. Глава МЗС переконаний, що Маркарова стане успішною дипломаткою.

Кулеба захистив Маркарову

Свою позицію щодо кандидатури Маркарової на пост посла України у США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю газеті "День".

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Ніхто, крім вузької частини українських дипломатів, очолюваних Костянтином Івановичем (Грищенком, ексглавою МЗС і експослом в США – 24 канал), до якого я тепло ставлюся і поважаю, не вважає Маркарову негідним кандидатом на посаду,

– зазначив Кулеба.

Міністр переконаний, що Маркарова стане успішною пані послом, оскільки має досвід співпраці зі Сполученими Штатами.

"А кого треба призначати послом у США? А чому не може бути людина, яка дуже добре розуміє Америку, тому що взаємодіяла зі США і має успішний досвід взаємодії", – наголосив очільник МЗС.

Кулеба також додав, що кадрова ситуація в міністерстві дійшла до того, коли "потрібно вливати свіжу кров на всіх рівнях". Та уточнив, що у такий спосіб він виходить на зовнішній ринок і шукає кандидатів на посаду посла.

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