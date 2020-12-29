Маркарова може стати пані послом України в США: що Кулеба відповів критикам
Дмитро Кулеба захистив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову, яка є основною претенденткою на посаду посла України в США. Глава МЗС переконаний, що Маркарова стане успішною дипломаткою.
Кулеба захистив Маркарову
Свою позицію щодо кандидатури Маркарової на пост посла України у США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю газеті "День".
Дізнайтеся більше Коли Маркарову призначать послом України у США: відповідь Кулеби
Ніхто, крім вузької частини українських дипломатів, очолюваних Костянтином Івановичем (Грищенком, ексглавою МЗС і експослом в США – 24 канал), до якого я тепло ставлюся і поважаю, не вважає Маркарову негідним кандидатом на посаду,
– зазначив Кулеба.
Міністр переконаний, що Маркарова стане успішною пані послом, оскільки має досвід співпраці зі Сполученими Штатами.
"А кого треба призначати послом у США? А чому не може бути людина, яка дуже добре розуміє Америку, тому що взаємодіяла зі США і має успішний досвід взаємодії", – наголосив очільник МЗС.
Кулеба також додав, що кадрова ситуація в міністерстві дійшла до того, коли "потрібно вливати свіжу кров на всіх рівнях". Та уточнив, що у такий спосіб він виходить на зовнішній ринок і шукає кандидатів на посаду посла.
Що відомо про кандидатуру Маркарової на пост посла США
- 20 листопада Кулеба повідомив, що запропонував колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.
- Глава МЗС тоді запевнив, що роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка він задоволений, а кадрові зміни не пов'язані особисто з ним.
- Оксана Маркарова була міністеркою фінансів України з 8 червня 2018 до 4 березня 2020 року.
- Після відставки Маркарова повідомила що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.
Поділитися новиною