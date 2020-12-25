Вето президента США Дональда Трампа на оборонний бюджет країни ніяким чином не відобразиться на передбаченому ним обсяг допомоги Україні. Після вирішення ситуації сума буде такою ж, а можливо навіть більшою.

Документ був заветований з абсолютно інших причин і немає жодного стосунку до України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Що сказав міністр

Він підтвердив, що в оборонному бюджеті США заклали 250 мільйонів доларів на військову підтримку України.

Я даю вам 100% гарантії, що після того, як вето буде подолане або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться. Більше того, я переконаний, що наступного року загальна підтримка США України не просто збережеться, а ще посилиться. І ми будемо над цим наполегливо працювати,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що хибне враження у людей викликає твердження про те, що Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України.

Що відомо про вето Трампа

Глава Білого Дому 23 грудня повернув документ до Конгресу без підпису, заявивши, що в такому вигляді оборонний бюджет США є подарунком для Росії та Китаю. Зокрема, президенту не подобалася поправка, яка дозволить керівникам соцмереж та онлайн-платформ уникнути відповідальності за зміст коментарів. Він вважає це загрозою для національної безпеки країни та прозорості проведення виборів.

Члени конгресу США 28 грудня спробують ухвалити оборонний бюджет країни, в обхід вета Трампа. Для цього документ винесуть на голосування у Палаті представників.