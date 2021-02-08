Це не просто завод: у МЗС обіцяють не допустити знищення компанії "Мотор Січ"

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ". Держава розглядатиме всі рішення, що дозволять зберегти підприємство на плаву.

"Мотор Січ" має залишатися ефективним, прибутковим і динамічним – це ключовий інтерес Кабміну та принципова позиція президента Володимира Зеленського. Про це глава МЗС повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ". Тому що це ж не просто завод. Це місто в місті по суті. У нього величезне соціальне навантаження,

– сказав міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство.

Китайський бізнес претендує на "Мотор Січ"

Глава МЗС наголосив, що китайська компанія та її власники, які претендують на підприємство, – це приватні компанії.

Це не державні китайські компанії, а приватні. Тому давайте розмежуймо міждержавні відносини Україна – Китай та відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати у "Мотор Січ". От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стане чіткішою,

– підкреслив він.

Міністр додав, що Китай є дуже важливим партнером України. І держава робитиме все для того, щоб вибудовувати ефективні та взаємовигідні відносини.

Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group мають намір придбати понад 50% акцій компанії "Мотор Січ". Натомість більш ніж 25% акцій залишалися за Укроборонпромом.