Це репресії: Кулеба та Ткаченко зробили спільну заяву через ситуацію у Білорусі

Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба і Олександр Ткаченко обурені діями білоруської влади, яка продовжує репресії проти журналістів. Усі демократичні країни визнають працівників ЗМІ четвертою владою.
Міністр закордонних справ Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Ткаченко повідомили, що Україна засуджує "наступ білоруської влади на представників ЗМІ".
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Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров'я журналістів у Білорусі відкрито порушує ці базові принципи,
– мовиться у заяві.
Окрім того, Кулеба і Ткаченко наголосили: особливе занепокоєння викликає деструктивне втручання Росії у справи Білорусі
Росія узурпувала інформаційний простір країни та позбавила білорусів отримувати вільний доступ до різних джерел інформації.