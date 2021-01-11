На травень 2021 року в Києві заплановане проведення саміту Кримської платформи. На ньому обговорять лише одне питання, яке стосуватимуться виходу Росії з окупованого півострову.

Україна не заперечуватиме, якщо Росія захоче взяти участь у саміті Кримської платформи. Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Хай приїжджають. Нам же потрібний переговорний процес щодо повернення Криму", – сказав Кулеба.

За його словами, на порядку денному переговорів буде тільки одне питання – модальність виходу Росії з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і відновлення суверенітету та юрисдикції України на цій території. Також наголосив: "Жодних інших питань ми з ними обговорювати не будемо. Запрошуємо".

Крим – саме та тема, яка має дуже сильно боліти Росії,

– наголосив міністр.

Що таке Кримська платформа