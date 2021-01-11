Запрошую Росію, – Кулеба сказав, що обговорять на саміті Кримської платформи
На травень 2021 року в Києві заплановане проведення саміту Кримської платформи. На ньому обговорять лише одне питання, яке стосуватимуться виходу Росії з окупованого півострову.
Україна не заперечуватиме, якщо Росія захоче взяти участь у саміті Кримської платформи. Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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"Хай приїжджають. Нам же потрібний переговорний процес щодо повернення Криму", – сказав Кулеба.
За його словами, на порядку денному переговорів буде тільки одне питання – модальність виходу Росії з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і відновлення суверенітету та юрисдикції України на цій території. Також наголосив: "Жодних інших питань ми з ними обговорювати не будемо. Запрошуємо".
Крим – саме та тема, яка має дуже сильно боліти Росії,
– наголосив міністр.
Що таке Кримська платформа
- Це новий формат для підвищення реакції світу на окупацію Криму Російською Федерацією. Його головна мета – деокупація півострова та повернення його Україні.
- У травні 2021 року заплановане проведення саміту Кримської платформи у Києві. До участі будуть залучені голови іноземних держав, міністри закордонних справ та оборони, парламентарі та експерти.
- У вересні 2020 року Президент України Володимир Зеленський представив платформу на 75 сесії Генасамблеї ООН.
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