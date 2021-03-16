Величезний крок, – Кулеба розповів, якою буде стратегія деокупації Криму

Стратегія деокупації Криму матиме детальний план втілення. Його розробить Кабінет Міністрів України.
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що затвердження стратегії – це величезний прогрес.
Актуально Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, – Зеленський про "референдум" у Криму
З 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки й підходи, необхідні для деокупації Криму,
– наголосив Кулеба.
Що ще сказав глава МЗС
Зверніть увагу!
- План реалізації стратегії складатиметься з 2 блоків. Один з них – те, що потрібно зробити у зовнішній політиці, інший – внутрішня політика.
- За міжнародний аспект відповідатиме саме МЗС.
- Ключовим моментом є запуск Кримської платформи.
- Свою заяву Кулеба підсумував: "та нервова, а місцями навіть істерична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху".
Створення Кримської платформи речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала словами, що українська влада начебто "
під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажає міжнародне право
". У МЗС України закликали країну-окупанта припинити
займатися політичним булінгом
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