Величезний крок, – Кулеба розповів, якою буде стратегія деокупації Криму

Стратегія деокупації Криму матиме детальний план втілення. Його розробить Кабінет Міністрів України.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що затвердження стратегії – це величезний прогрес.

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З 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки й підходи, необхідні для деокупації Криму,

– наголосив Кулеба.

Що ще сказав глава МЗС