Стратегія деокупації Криму матиме детальний план втілення. Його розробить Кабінет Міністрів України.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що затвердження стратегії – це величезний прогрес.

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З 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки й підходи, необхідні для деокупації Криму,

– наголосив Кулеба.

Що ще сказав глава МЗС

План реалізації стратегії складатиметься з 2 блоків. Один з них – те, що потрібно зробити у зовнішній політиці, інший – внутрішня політика.

За міжнародний аспект відповідатиме саме МЗС.

Ключовим моментом є запуск Кримської платформи.

Свою заяву Кулеба підсумував: "та нервова, а місцями навіть істерична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху".

Зверніть увагу! Створення Кримської платформи речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала словами, що українська влада начебто " під прикриттям своїх західних кураторів безсоромно зневажає міжнародне право". У МЗС України закликали країну-окупанта припинити займатися політичним булінгом.