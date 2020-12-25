Про поточну ситуацію у стосунках України та Угорщини розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Зокрема, дипломат зачепив тему блокування Будапештом руху Києва до НАТО, а також проблему Закарпаття.

Кулеба прокоментував стосунки України й Угорщини

Про НАТО

"Ні. Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО". Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Також він додав, що запланованої зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто – немає: "Але готовність до цієї зустрічі є – і у нього, і у мене".

Нагадаємо, попередня зустріч міністрів відбулася 29 травня. Тоді у Будапешті сторони узгодили чимало нюансів, які заважали співпраці країн. Зокрема, питання мови й освіти, та позиції Угорщини щодо вступу України до НАТО.

Про Закарпаття

Кулеба вважає, що "Угорщина вільно себе почувала на Закарпатті", бо 20 років центральна влада мало уваги присвячувала регіону. Та ситуація змінилася – у 2017 році.

Процес встановлення "правильного балансу, вирівнювання ситуації" триває й досі. Київ регулярно нагадує Будапешту про межі дозволеного на Закарпатті, які перетинати не можна.

Я завжди кажу своєму угорському колезі: ми розуміємо, що вас турбує доля етнічних угорців на території України. Ви маєте право про них піклуватися. Але ви повинні робити це в межах, визначених українським законодавством,

– пояснив глава МЗС України.

Іноді угорці заходять за червоні лінії, додав Кулеба, і тоді Україна "б'є їх по руках".

Що не так у стосунках України та Угорщини? Країни мають різні бачення щодо того, як мають дотримувати прав угорців на Закарпатті, щодо освіти та мови, якою ця освіта провадиться.



Угорщина при цьому намагається чинити тиск на Україну. Наприклад, ветує всі рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, блокує діалог на політичному рівні.

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