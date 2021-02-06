Україна зробила все для нормандської зустрічі: Кулеба розповів, як Росія блокує мирний процес

Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нової зустрічі "нормандської четвірки", але Росія проти. За його словами, наша держава виконала всі домовленості, досягнуті на саміті в Парижі.

Глава МЗС зазначив, що Україна очікує нової зустрічі, тому що розуміє, що "потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення". Він наголошує, що саме наша держава штовхає процес перемовин.

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Ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль. Ми готові, партнери в принципі теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт,

– сказав міністр.

Дмитро Кулеба додав, що головуюча в ОБСЄ Анн Лінде підтвердила той факт, що Україна виконала все, про що домовлялися лідери на нормандському саміті в Парижі.

"Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми це зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували й інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не було реалізоване. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", – підсумував глава МЗС.

Мирні переговори України й Росії: коротко

Мирні переговори між Україною і Росією наразі тривають у мінському й нормандському форматах. У першому посередником між двома сторонами є ОБСЄ.

мінському Нормандський формат проходить за посередництва Німеччини й Франції. Наприкінці 2019 року відбулася нова зустріч, з того часу формат "загальмував".

Фактично обидва формати не показали особливої ефективності за майже 7 років війни.

Глава ОБСЄ Анн Лінде запевнила, що докладе максимум зусиль для того, щоб закінчити російсько-українську війну . Саме це стане пріоритетом її головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу