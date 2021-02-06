Україна зробила все для нормандської зустрічі: Кулеба розповів, як Росія блокує мирний процес

Джерело:"Радіо Свобода"
Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нової зустрічі "нормандської четвірки", але Росія проти. За його словами, наша держава виконала всі домовленості, досягнуті на саміті в Парижі.
Глава МЗС зазначив, що Україна очікує нової зустрічі, тому що розуміє, що "потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення". Він наголошує, що саме наша держава штовхає процес перемовин.
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Ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль. Ми готові, партнери в принципі теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт,
– сказав міністр.
Дмитро Кулеба додав, що головуюча в ОБСЄ Анн Лінде підтвердила той факт, що Україна виконала все, про що домовлялися лідери на нормандському саміті в Парижі.
"Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми це зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували й інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не було реалізоване. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", – підсумував глава МЗС.
Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу