Росія створила найгірші умови, – Кулеба про візит Борреля до Москви

Дмитро Кулеба 2 лютого провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем перед поїздкою останнього до Москви. Міністр заявив, що росіяни "абсолютно безжально створили найгірші умови" для візиту.

Джерело: Радіо Свобода

Очільник МЗС України повідомив, що після того, як представник Євросоюзу повернеться з країни-агресора, він доповідатиме перед державами-членами блоку. За словами Кулеби, на основі звіту Борреля Європейський Союз й буде приймати подальші рішення.

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Ми з ним поговорили буквально декілька днів тому і чітко синхронізували позиції. Я наголосив, що дуже ціную його крок, що перед поїздкою до Москви він погодився обговорити всі питання зі мною,

– сказав міністр закордонних справ.

Візит Борреля до Москви буде історичним

Глава МЗС підкреслив, що цей візит до Росії буде першим для високого представника ЄС з питань зовнішньої політики з початку російської агресії проти України.

"Тому це дійсно історичний візит і від того, як він пройде, буде залежати динаміка відносин з Росією. Але і Боррель і я – ми чітко наголосили, що принципи відносин Європейського Союзу з Росією, їх п'ять, залишаться непорушними до виконання Росією Мінських домовленостей", – додав Кулеба.

Варто зазначити, що на найвищому рівні ситуацію в Росії детальніше обговорять під час березневого саміту, в якому братимуть участь глави МЗС 27 країн ЄС.

Про що ще говорили дипломати

Під час розмови вони обговорили ситуацію у Росії. Сторони рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та порушення прав людини у Росії загалом.

Глава МЗС України порушив питання застосування проти Росії нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини. Він має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях українців у тимчасово окупованому Криму.

у сфері прав людини. Він має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях українців у тимчасово окупованому Криму. Чиновники також обговорювали майбутній запуск Кримської платформи та можливу підтримку цієї ініціативи з боку Євросоюзу.

цієї ініціативи з боку Євросоюзу. Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов'язань Росії за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.