Дмитро Кулеба 2 лютого провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем перед поїздкою останнього до Москви. Міністр заявив, що росіяни "абсолютно безжально створили найгірші умови" для візиту.

Джерело: Радіо Свобода

Очільник МЗС України повідомив, що після того, як представник Євросоюзу повернеться з країни-агресора, він доповідатиме перед державами-членами блоку. За словами Кулеби, на основі звіту Борреля Європейський Союз й буде приймати подальші рішення.

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Ми з ним поговорили буквально декілька днів тому і чітко синхронізували позиції. Я наголосив, що дуже ціную його крок, що перед поїздкою до Москви він погодився обговорити всі питання зі мною,

– сказав міністр закордонних справ.

Візит Борреля до Москви буде історичним

Глава МЗС підкреслив, що цей візит до Росії буде першим для високого представника ЄС з питань зовнішньої політики з початку російської агресії проти України.

"Тому це дійсно історичний візит і від того, як він пройде, буде залежати динаміка відносин з Росією. Але і Боррель і я – ми чітко наголосили, що принципи відносин Європейського Союзу з Росією, їх п'ять, залишаться непорушними до виконання Росією Мінських домовленостей", – додав Кулеба.

Варто зазначити, що на найвищому рівні ситуацію в Росії детальніше обговорять під час березневого саміту, в якому братимуть участь глави МЗС 27 країн ЄС.

Зверніть увагу! Напередодні поїздки Борреля міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау рекомендував йому для початку провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну.

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