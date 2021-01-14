Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не відчуває напруги у відносинах зі Сполученими Штатами після запровадження санкцій проти кількох українських громадян. Зокрема, народного депутата Олександра Дубінського.

США жорстко і принципово ставляться до таких речей і всі, хто втручається у їхні внутрішні справи, нестиме відповідальність. Про це він заявив під час брифінгу 14 січня, передає 24 канал.

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Дубінського та 6 українців підозрюють у втручанні в американські вибори

США в усій комунікації, присвяченій цьому питанню, наголошують, що вони мають підстави підозрювати цих людей у діях в інтересах Росії, а не України,

– зазначив глава МЗС.

Кулеба додав, що немає жодних причин стверджувати, що Україна, як держава, втручалась у внутрішні справи Сполучених Штатів.

Цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб мають розглядатися як дії окремих фізичних осіб,

– підсумував міністр

Зверніть увагу! До "чорного списку", окрім Дубінського, також потрапили колишні українські посадовців Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко.