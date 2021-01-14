Чи вплинуть санкції проти Дубінського на відносини України і США: пояснення Кулеби
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не відчуває напруги у відносинах зі Сполученими Штатами після запровадження санкцій проти кількох українських громадян. Зокрема, народного депутата Олександра Дубінського.
США жорстко і принципово ставляться до таких речей і всі, хто втручається у їхні внутрішні справи, нестиме відповідальність. Про це він заявив під час брифінгу 14 січня, передає 24 канал.
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Дубінського та 6 українців підозрюють у втручанні в американські вибори
США в усій комунікації, присвяченій цьому питанню, наголошують, що вони мають підстави підозрювати цих людей у діях в інтересах Росії, а не України,
– зазначив глава МЗС.
Кулеба додав, що немає жодних причин стверджувати, що Україна, як держава, втручалась у внутрішні справи Сполучених Штатів.
Цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб мають розглядатися як дії окремих фізичних осіб,
– підсумував міністр
Санкції проти Дубінського: коротко
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори.
- Цих осіб підозрюють у роботі на Росію.
- У "Слузі народу" заявили, що поки у фракції не обговорювали санкції проти Дубінського. Але зазначили, що кроки та висловлювання нардепа часто не збігалися з позицією політсили.
- Радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що Президент України Володимир Зеленський не реагуватиме на запровадження американських санкцій проти Дубінського.
- Серед чинних українських можновладців Дубінський став першим, проти кого було введено санкції Сполучених Штатів.
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