Дмитро Кулеба заявив, що цілком задоволений комунікацією України з новою адміністрацією США. Водночас очільник українського МЗС зауважив, що найважливішим є не якість спілкування, а конкретні дії.

Таку думку Кулеба озвучив в інтерв'ю словацькому журналісту Шімону Йєсеняку. Міністр закордонних справ розповів, яких дій Україна очікує від нової адміністрації США.

Важливо Вашингтон виступає проти закінчення будівництва "Північного потоку-2", – Блінкен

Про стосунки з новою адміністрацією США

Як зазначив Кулеба, наразі немає причин нарікати на якість спілкування із новою адміністрацією Сполучених Штатів. Він розповів, що спілкувався із Державним секретарем, а українське посольство у Вашингтоні має дуже хороший контакт з адміністрацією США.

Я задоволений якістю цього спілкування. Ми розуміємо, що новій адміністрації потрібно спочатку завершити всі кадрові призначення, адаптуватися, аби вона увійшла у повноцінну роботу. Це може зайняти певний час, але найважливішим буде не якість спілкування, а якість дій. Саме на них ми будемо дивитися,

– підкреслив Кулеба.

Про очікування від США

Український міністр додав, що Україна чекає "на одну конкретну дію, яку вже проголосив президент Байден: Америка повертається". Як сказав Кулеба, Україна хоче побачити на практиці повернення США, зокрема до європейських справ.

Актуально Будемо протистояти російській агресії разом з Україною, – Байден

Політика США щодо України: головне

Ще у серпні 2019 року в опитуванні, проведеному Радою з міжнародних відносин США (CFR) серед кандидатів від Демократичної партії, Байден зазначив, що, в разі його обрання, Україна стала б пріоритетом міжнародної політики.

У заяві щодо подальших відносин США та України, опублікованій у жовтні 2020 року, штаб Байдена також зазначив, що всіляко заохочуватиме український уряд , бізнес і суспільство до боротьби з корупцією.

, бізнес і суспільство до боротьби з корупцією. Також наданням Україні летального озброєння. Байден запевнив , що його адміністрація працюватиме над

Раніше Байден зауважив, що вбачає загрозу з боку Кремля для демократичного світу. А також наголосив, що підтримувати Україну – життєво важливим як для США, так і Європи. Американський лідер поговорив про російську агресію в Україні у телефонній розмові з Володимиром Путіним. Та попередив, що Штати "реагуватимуть на згубні дії Росії".