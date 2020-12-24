Кулеба розповів, коли запустять Кримську платформу та як вона працюватиме
Кримську платформу запустять на саміті, який відбудеться у 2021 році в Києві. На ньому зберуться лідери держав, а також представники міжнародних організацій.
Коли платформа по деокупації Криму запрацює
Про плани щодо Кримської платформи міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє 24 канал.
Читайте також Донбас без України вмирає: Зеленський хоче долучити Байдена до нормандського формату
За словами міністра, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців. Кулеба зазначив, що вони мають долучити свої зусилля до головної мети – деокупації Криму.
Якою буде структура платформи
Міністр також розповів, що у Кримській платформі буде декілька рівнів:
- міжурядовий;
- міжпарламентський;
- експертний.
За всіма цими напрямами буде розгорнута робота, яка наближатиме деокупацію Криму та його повернення до України,
– уточнив Кулеба.
Він також наголосив, що в межах Кримської платформи намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".
Поділитися новиною