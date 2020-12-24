Кримську платформу запустять на саміті, який відбудеться у 2021 році в Києві. На ньому зберуться лідери держав, а також представники міжнародних організацій.

Коли платформа по деокупації Криму запрацює

Про плани щодо Кримської платформи міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців. Кулеба зазначив, що вони мають долучити свої зусилля до головної мети – деокупації Криму.

Якою буде структура платформи

Міністр також розповів, що у Кримській платформі буде декілька рівнів:

міжурядовий;

міжпарламентський;

експертний.

За всіма цими напрямами буде розгорнута робота, яка наближатиме деокупацію Криму та його повернення до України,

– уточнив Кулеба.

Він також наголосив, що в межах Кримської платформи намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".

Довідка. Перший саміт Кримської платформи, відповідно до планів МЗС, повинен пройти у травні 2021 року. Точної дати саміту наразі немає. Більше інформації про Кримську платформу читайте за посиланням.