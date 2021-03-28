Кулеба закликав Макрона переконати Путіна почати перемовини щодо Донбасу
Дмитро Кулеба закликає президента Франції Еммануеля Макрона, аби той переконав главу Росії Володимира Путіна сісти за стіл перемовин щодо Донбасу. На думку міністра закордонних справ, зараз для цього слушний час.
Джерело:Le Figaro
Кулеба вважає, що Макрон має для цього достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати поштовх для відновлення мирного процесу.
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Що каже Кулеба
Міністр впевнений, що президент Франції зможе переконати російського президента сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі.
Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля,
– додав Кулеба.
Дипломат наголосив, що наразі більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися. Водночас невідомо, коли це відбудеться.
"Волі української сторони не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", – зауважив міністр.
Що говорив Макрон раніше
Кулеба нагадав, що на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі Європи". Французький лідер знає, що тільки після завершення війни можлива стабільність і безпека на континенті.
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