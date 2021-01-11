У 2020 році Україна запустила ініціативу щодо повернення Криму – Кримську платформу. Однак вона викликала різку реакцію з боку Російської Федерації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з цією ініціативою вони "влучили просто в яблучко". Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Обозреватель".

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Главу МЗС приємно здивувала реакція медіа та результати опитувань щодо Кримської платформи. За його словами, завдяки рішучості президента Зеленського, вони повернули питання Криму на порядок денний українського суспільства та міжнародної спільноти.

Я постійно наголошую: ми втратимо Крим тоді, коли у нас за нього перестане боліти душа. На жаль, протягом кількох попередніх років українські медіа все менше приділяли увагу цій темі, вона почала віддалятися від суспільства. І той резонанс, який ініціатива щодо Криму викликала в Україні – це втіха для мене,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Він зауважив: "Що незважаючи на позицію Росії, буцімто питання Криму для них закрите, їхня реакція на Кримську платформу засвідчила: Крим для Росії – відкрита рана. Ми добряче насипали солі на неї, і я цим задоволений".

Кулеба зазначив, що РФ докладатиме чимало зусиль на всіх рівнях, зокрема розвідувальних, щоб мінімізувати успіх Кримської платформи. Однак Україна поверне Крим і не має ставити цей факт під сумнів на жодну мить.

Що таке Кримська платформа