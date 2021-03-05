Немає прогресу в розслідуваннях, – Кулеба про зняття санкцій з соратників Януковича

5 березня 2021 , 13:22
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Джерело:

Міністерство закордонних справ України

Євросоюз продовжує виключати з санкційного списку посадовців з команди Віктора Януковича. Все тому, що Україна повільно розслідує справи проти оточення президента-втікача.

Відтак Євросоюз не отримує необхідну доказову базу. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, щороку певних чиновників часів Януковича вилучають з санкційного списку Європейського Союзу.

Причина в тому, що немає відчутного прогресу у розслідуваннях їхніх справ в Україні,
– пояснив очільник МЗС.

Втім Дмитро Кулеба відзначив, що міністерство закордонних справ уже порушило це питання перед правоохоронними органами.

Зокрема у відомстві наголосили, потрібно пришвидшувати цю роботу, аби надавати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкції. "Сподіваюся, що колеги з правоохоронних органів нас почули", – підкреслив міністр закордонних справ.

І додав, що Україна зацікавлена в продовженні санкції щодо людей з орбіти Януковича. Адже вони скоїли злочини перед Україною і громадянами.

Санкції Євросоюзу проти соратників Януковича: що відомо

  • Санкції проти Віктора Януковича та його оточення вперше запровадили в березні 2014 року – після початку російської агресії, якій президент-утікач сприяв.
  • Спочатку у санкційному списку було 18 осіб. Однак щороку їхня кількість змінюється.
  • Посли Євросоюзу у липні 2018 року виключили з санкційного списку ексміністерку юстиції Олену Лукаш та колишнього депутата Сергія Клюєва.
  • У березні 2019 року було офіційно знято санкції з Андрія Клюєва – колишнього очільника адміністрації президента Януковича, а також з ексгенерального прокурора Віктора Пшонки.
  • У 2020 році Рада ЄС вирішила зняти санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
  • Але водночас зі списку виключили ексочільника Кабміну Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.
  • Також обмеження ЄС зняли у 2021 році з ексочільника Кабміну Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.