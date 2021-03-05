Немає прогресу в розслідуваннях, – Кулеба про зняття санкцій з соратників Януковича

Євросоюз продовжує виключати з санкційного списку посадовців з команди Віктора Януковича. Все тому, що Україна повільно розслідує справи проти оточення президента-втікача.

Відтак Євросоюз не отримує необхідну доказову базу. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, щороку певних чиновників часів Януковича вилучають з санкційного списку Європейського Союзу.

Причина в тому, що немає відчутного прогресу у розслідуваннях їхніх справ в Україні,

– пояснив очільник МЗС.

Втім Дмитро Кулеба відзначив, що міністерство закордонних справ уже порушило це питання перед правоохоронними органами.

Зокрема у відомстві наголосили, потрібно пришвидшувати цю роботу, аби надавати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкції. "Сподіваюся, що колеги з правоохоронних органів нас почули", – підкреслив міністр закордонних справ.

І додав, що Україна зацікавлена в продовженні санкції щодо людей з орбіти Януковича. Адже вони скоїли злочини перед Україною і громадянами.

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