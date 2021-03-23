Таке важко забути, – Кулеба про обурливий жарт прем'єра Словаччини щодо Закарпаття

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович жартома запропонував обміняти Закарпаття на російську вакцину проти коронавірусу "Супутник-V". Однак згодом словацький міністр закордонних справ Іван Корчок та сам Матович щиро вибачились за цю заяву.

Відтак наразі цей скандал – вичерпаний. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню Tyžden розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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Про таке важко забути, оскільки подібні жарти не з'являються просто так, нізвідки,

– підкреслив він.

Дмитро Кулеба пригадав, що обмінявся смс-повідомленнями з міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком. А згодом вже під час зустрічі дипломати поговорили щодо цієї теми.

"Я познайомився з Іваном Корчоком особисто 2 – 3 тижні тому. Тоді ми мали чудову розмову, тому я розумію, що Іван Корчок, мабуть, почувався погано через висловлювання прем'єр-міністра Ігора Матовича. Не лише як міністр закордонних справ Словаччини, а і як громадянин, який поважає сусідні країни", – відзначив Кулеба.

Очільник українського МЗС зауважив, що не спілкувався особисто з Матовичем, який невдало пожартував щодо Закарпаття. Україна отримала публічні вибачення від словацького посадовця у твітері.

Я вважаю, що цей скандал вичерпаний і вдячний за те, що прем'єр-міністр публічно вибачився. Це дозволяє нам залишити цю справу в минулому,

– підсумував міністр закордонних справ.

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