З командою білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської вже контактували представники української влади. Глава МЗС України Дмитро Кулеба навіть готовий був провести з Тихановською телефонну розмову, але перш за все, на його думку, до офіційних контактів "треба дозріти всім сторонам".

Під час свого офіційного візиту політикиня має висловити чітку позицію щодо російської агресії проти України. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

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Це в її інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде до України і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: чий Крим?

– заявив Кулеба.

Водночас, за словами міністра, нечітка відповідь може зіграти проти самої Тихановської.

"Я абсолютно відкритий до контактів, але до нього, як кажуть, треба дозріти всім сторонам", – додав він.

Наприкінці листопада стало відомо, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська планує відвідати Україну найближчим часом. Наразі дата візиту не затверджена й обговорюється.

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Перед приїздом лідери білоруських протестів мають пояснити, якою буде політика Білорусі щодо України у випадку їхнього приходу до влади.