Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: попри непрості взаємини між країнами, Угорщина – потрібна Києву як надійний друг і партнер. Також він наголосив на важливості врегулювання ситуації. Але водночас Україна не повинна перетинати "червоні лінії".

Джерело: "Свобода слова"

Кулеба у ефірі програми зауважив, що Україні з Угорщиною треба пройти довгий шлях. І це дуже непростий партнер.

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За словами очільника МЗС, альтернативи досягнення взаєморозуміння немає.

Тому, якби не було складно, треба рухатися вперед, ніколи не поступаючись своїми національними інтересам і не перетинаючи свої "червоні лінії". Але з метою врегулювання,

– підкреслив він.

Кулеба додав, що Угорщина є потрібною Україні як надійний друг і партнер для вирішення питань у НАТО та Європейському союзі.

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Конфлікт між Україною та Угорщиною: коротко

28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Водночас, відповідно до освітньої програми, одна або кілька дисциплін можуть викладати на 2 і більше мовах.

Угорщина заявила, що цей закон нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.

Зрештою Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших. Тоді ж у МЗС також висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.

Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.

А вже після виборів, 30 листопада, СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.

Крім того, в цей час в мережі з'явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини під час складання присяги. Інцидент трапився ще 21 листопада – у День Гідності України. Як пояснив голова ОТГ, вдалися до такого кроку, оскільки більшість як депутатів, так і населення цього села – представники угорської нацменшини.

1 грудня Служба безпеки України взяла до уваги цей інцидент. Там заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.

В МЗС Угорщини відреагували на це досить різко. Голова відомства Петер Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.

​Україна ж, зі свого боку, викликала посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Дипломата особисто прийняв очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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