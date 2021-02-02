Кулеба про Угорщину: Це непростий партнер, але вона – потрібна Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: попри непрості взаємини між країнами, Угорщина – потрібна Києву як надійний друг і партнер. Також він наголосив на важливості врегулювання ситуації. Але водночас Україна не повинна перетинати "червоні лінії".
Джерело: "Свобода слова"
Кулеба у ефірі програми зауважив, що Україні з Угорщиною треба пройти довгий шлях. І це дуже непростий партнер.
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За словами очільника МЗС, альтернативи досягнення взаєморозуміння немає.
Тому, якби не було складно, треба рухатися вперед, ніколи не поступаючись своїми національними інтересам і не перетинаючи свої "червоні лінії". Але з метою врегулювання,
– підкреслив він.
Кулеба додав, що Угорщина є потрібною Україні як надійний друг і партнер для вирішення питань у НАТО та Європейському союзі.
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Конфлікт між Україною та Угорщиною: коротко
- 28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Водночас, відповідно до освітньої програми, одна або кілька дисциплін можуть викладати на 2 і більше мовах.
- Угорщина заявила, що цей закон нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.
- Зрештою Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших. Тоді ж у МЗС також висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
- Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.
- А вже після виборів, 30 листопада, СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.
- Крім того, в цей час в мережі з'явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини під час складання присяги. Інцидент трапився ще 21 листопада – у День Гідності України. Як пояснив голова ОТГ, вдалися до такого кроку, оскільки більшість як депутатів, так і населення цього села – представники угорської нацменшини.
- 1 грудня Служба безпеки України взяла до уваги цей інцидент. Там заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.
- В МЗС Угорщини відреагували на це досить різко. Голова відомства Петер Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.
- Україна ж, зі свого боку, викликала посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Дипломата особисто прийняв очільник МЗС Дмитро Кулеба.
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