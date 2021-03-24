Дмитро Кулеба впевнений, що Росія намагається дестабілізувати Україну за допомогою своєї вакцини "Супутник V". Він припустив, що через це країна-агресор готова її нам надати навіть безкоштовно.

Глава МЗС зазначив, що у цьому випадку Росія б отримала безцінну політичну перемогу. Про це дипломат повідомив в інтерв'ю словацькому журналісту Шімону Йєсеняку.

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Я думаю, коли йдеться про Україну, вони би її навіть безкоштовно надали. Уявіть, що та сама Росія, яка незаконно окупувала нашу територію і розпочала війну, у результаті якої загинуло близько 14 000 людей, прийшла і "рятує" українців вакциною "Супутник V"? Якби це сталося, це була б безцінна політична перемога для Росії,

– сказав Дмитро Кулеба.

Агресор намагається дестабілізувати Україну

Він наголосив, що Росія намагається вплинути на громадську думку в Україні щодо прийняття цього препарату.

"Лунає багато аргументів. Наприклад, Росія каже, мовляв, український уряд не піклується про своїх громадян, а якби піклувався, то прийняв би "Супутник V", – розповів міністр.

Україна не купуватиме "Супутник V"

Глава МЗС додав, що наш уряд виключив можливість придбання російської вакцини.

Ми не будемо платити за міни та кулі, якими Росія стріляє на сході України. Росія перетворила вакцину "Супутник V" на політичний інструмент та гібридну зброю. Він не має нічого спільного із жодними гуманітарними цілями Росії,

– підсумував дипломат.

Російська вакцина "Супутник V": що відомо



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу