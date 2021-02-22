Росія не поспішатиме діяти після введення Україною санкцій проти кумів Володимира Путіна – Віктора Медведчука та Оксани Марченко. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, усе, що могло статись найгірше у відносинах з Кремлем, сталось вже у 2014 році.

Про це очільник МЗС повідомив у одній з програм "Прямого".

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Російські пропагандисти знову візьмуться за Україну

Проте Кулеба зауважив, що Україна після введення санкцій повернеться у топ-теми російських пропагандистів.

Я не думаю, що буде якась швидка реакція Росії: ми, власне, це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали пану Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії і на їхні дії у середньостроковій перспективі, – це точно,

– сказав Кулеба.

Кроки Росії – не можна передбачити

Офіційному Києву варто готуватись до будь-яких кроків з боку країни-агресорки, наголосив Кулеба. Урок 2014 року дав змогу зробити висновки, що "Росія може зробити будь-що у будь-який момент".

Ми що, провокували їх захоплювати Крим? Чи ми провокували їх вводити свої війська на Донбас? Але вони це зробили. Тому давайте відкинемо оцю логіку "не дратувати Росію",

– вважає Кулеба.

Що сказали у Путіна про санкції щодо Медведчука

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука "репресивними". Рупор Кремля також переконаний, що це дії спрямовані проти "провідних політиків, що набирають все більше обертів в Україні".

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