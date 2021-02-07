Фінальний крок, – Кулеба про призначення Маркарової послом України в США

Джерело:"Радіо Свобода"
Призначення посла Ураїни в США перебуває на фінальній стадії. Після указу президента ймовірна майбутня пані посол Оксана Маркарова отримає візи та поїде до Штатів.
Призначення посла – це приблизно 6 місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини за кордон. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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За словами міністра, процес розвивається нормально.
По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде,
– додав Кулеба.
Крім того, дипломат зауважив, що Україна зацікавлена, аби американський посол теж приїхав до Києва якнайшвидше.