Призначення посла Ураїни в США перебуває на фінальній стадії. Після указу президента ймовірна майбутня пані посол Оксана Маркарова отримає візи та поїде до Штатів.

Призначення посла – це приблизно 6 місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини за кордон. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Що каже Кулеба про призначення Маркарової

За словами міністра, процес розвивається нормально.

По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде,

– додав Кулеба.

Крім того, дипломат зауважив, що Україна зацікавлена, аби американський посол теж приїхав до Києва якнайшвидше.

Що відомо про кандидатуру Маркарової на посаду посла

Кулеба 20 листопада заявив, що запропонував колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом.

Надалі рішення за президентом Володимиром Зеленським.